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Прогноз погоди у Одесі на 22 листопада: чи вщухне вітер

Прогноз погоди у Одесі на 22 листопада: чи вщухне вітер

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у п’ятницю, 22 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжує діяти штормове попередження: очікується сильний південний вітер, його пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Одесі на 22 листопада

В Одесі хмарно. Без істотних опадів.

Вітер південний, вранці та вдень пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 11-13°С вище за нуль.

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Прогноз погоди в Одеській області на 22 листопада

По Одеській області завтра хмарно. Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південний, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 9-14°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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