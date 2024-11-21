Прогноз погоды в Одессе на 22 ноября: утихнет ли ветер

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 22 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжает действовать штормовое предупреждение: ожидается сильный южный ветер, его порывы могут достигать 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 22 ноября
В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков.
Ветер южный, утром и днем порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 11-13°С выше нуля.
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Прогноз погоды в Одесской области на 22 ноября
По Одесской области завтра облачно. Днем местами небольшой дождь.
Ветер южный, утром и днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 9-14°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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