Яка небезпека загрожує одеським водіям вночі та вранці 17 березня?

Водіям не варто забувати про те, що туман – досить небезпечне явище на дорогах і недотримання правил водіння в таку погоду загрожує серйозними ДТП.

Ось які поради дають у патрульній поліції:

вибирайте безпечну швидкість, аби встигнути екстрено загальмувати;

увімкніть ближнє світло або протитуманні фари, щоб вас бачили;

стежте за розміткою, так ви не виїдете на зустрічну смугу та не з’їдете з дороги;

якщо видимість недостатня настільки, що рух просто неможливий, з’їжджайте на узбіччя і обов’язково увімкніть аварійну сигналізацію;

дотримуйтеся безпечної дистанції, аби мати змогу вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.

А пішоходам слід пам’ятати про важливість носіння світловідбиваючих елементів на одязі, які допоможуть стати помітнішими на дорозі і тим самим уникнути неприємностей.