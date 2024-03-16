Яка небезпека загрожує одеським водіям вночі та вранці 17 березня?

В Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: за інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі та вранці 17 березня очікується туман, видимість на автошляхах не перевищить 200-500 метрів.
Водіям не варто забувати про те, що туман – досить небезпечне явище на дорогах і недотримання правил водіння в таку погоду загрожує серйозними ДТП.
Ось які поради дають у патрульній поліції:
- вибирайте безпечну швидкість, аби встигнути екстрено загальмувати;
- увімкніть ближнє світло або протитуманні фари, щоб вас бачили;
- стежте за розміткою, так ви не виїдете на зустрічну смугу та не з’їдете з дороги;
- якщо видимість недостатня настільки, що рух просто неможливий, з’їжджайте на узбіччя і обов’язково увімкніть аварійну сигналізацію;
- дотримуйтеся безпечної дистанції, аби мати змогу вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.
А пішоходам слід пам’ятати про важливість носіння світловідбиваючих елементів на одязі, які допоможуть стати помітнішими на дорозі і тим самим уникнути неприємностей.