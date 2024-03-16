Новини Одеси та Одеської області

Яка небезпека загрожує одеським водіям вночі та вранці 17 березня?

Яка небезпека загрожує одеським водіям вночі та вранці 17 березня?

В Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: за інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі та вранці 17 березня очікується туман, видимість на автошляхах не перевищить 200-500 метрів.

Водіям не варто забувати про те, що туман – досить небезпечне явище на дорогах і недотримання правил водіння в таку погоду загрожує серйозними ДТП.

Ось які поради дають у патрульній поліції:

  • вибирайте безпечну швидкість, аби встигнути екстрено загальмувати;
  • увімкніть ближнє світло або протитуманні фари, щоб вас бачили;
  • стежте за розміткою, так ви не виїдете на зустрічну смугу та не з’їдете з дороги;
  • якщо видимість недостатня настільки, що рух просто неможливий, з’їжджайте на узбіччя і обов’язково увімкніть аварійну сигналізацію;
  • дотримуйтеся безпечної дистанції, аби мати змогу вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.

А пішоходам слід пам’ятати про важливість носіння світловідбиваючих елементів на одязі, які допоможуть стати помітнішими на дорозі і тим самим уникнути неприємностей.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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