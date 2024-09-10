Прогноз погоди на 11 вересня: що обіцяють синоптики одеситам

Завтра, у середу, 11 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується досить тепла погода без істотних опадів. Денна температура повітря становитиме щонайменше 22-27°С.
Прогноз погоди в Одесі на 11 вересня
За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 22-24°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 11 вересня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°С, вдень 22-27°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Фото Марії Котової