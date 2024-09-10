Прогноз погоды на 11 сентября: что обещают синоптики одесситам

Завтра, в среду, 11 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода без существенных осадков. Дневная температура воздуха составит не менее 22-27°С.
Прогноз погоды в Одессе на 11 сентября
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с
Температура ночью 18-20°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 сентября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с
Температура ночью 15-20°С, днем 22-27°С.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой