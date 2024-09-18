Прогноз погоди: до чого готуватись одеситам 19 вересня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 19 вересня 2024 року, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі та вранці помірний дощ.
Прогноз погоди в Одесі на 19 вересня
В Одесі хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень 21-23°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 вересня
По Одеській області в четвер хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ.
Вітер північно-східний 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 19-24°С.
На автошляхах області видимість добра.