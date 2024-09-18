Прогноз погоды: к чему готовиться одесситам 19 сентября

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 19 сентября 2024 года, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром умеренный дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 19 сентября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью и утром умеренный дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 сентября
По Одесской области в четверг облачно с прояснениями. Местами умеренный дождь.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 19-24°С.
На автодорогах области видимость хорошая.