Прогноз погоди: чим порадує одеситів останній липневий день

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 31 липня 2024 року в Одесі та Одеській області утримається досить тепла погода без опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 31 липня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень 30-32°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 31 липня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°С, вдень вона підніметься до 27-32°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової