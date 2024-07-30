Прогноз погоды: чем порадует одесситов последний июльский день

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 31 июля 2024 года в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая погода без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 31 июля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 31 июля
По Одесской области на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем она поднимется до 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой