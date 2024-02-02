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Яка погода буде в Одесі 3 лютого: прогноз синоптиків

Яка погода буде в Одесі 3 лютого: прогноз синоптиків

3 лютого 2024 р. за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області буде тепла погода без опадів. Більш докладно про те, яким буде цей день, можна дізнатися з публікації «Одеського життя».

Погода в Одесі 3 лютого

По місту Одеса буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 6-8°С тепла.

Погода в Одеській області

На Одещині 3 лютого буде хмарно. Без істотних опадів, лише вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 3-8°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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