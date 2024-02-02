Какая погода будет в Одессе 3 февраля: прогноз синоптиков.

3 февраля 2024 г. по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и области будет теплая погода без осадков. Более подробно о том, каким будет этот день, можно узнать в публикации «Одесской жизни».
Погода в Одессе 3 февраля
По городу Одесса будет облачно. Без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 6-8°С тепла.
Погода в Одесской области
На Одесщине 3 февраля будет облачно. Без существенных осадков, лишь днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.