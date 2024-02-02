Новости Одессы и Одесской области

Какая погода будет в Одессе 3 февраля: прогноз синоптиков.

Какая погода будет в Одессе 3 февраля: прогноз синоптиков.

3 февраля 2024 г. по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и области будет теплая погода без осадков. Более подробно о том, каким будет этот день, можно узнать в публикации «Одесской жизни».

Погода в Одессе 3 февраля

По городу Одесса будет облачно. Без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 6-8°С тепла.

Погода в Одесской области

На Одесщине 3 февраля будет облачно. Без существенных осадков, лишь днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить