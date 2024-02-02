Какая погода будет в Одессе 3 февраля: прогноз синоптиков.

Прогноз погоды: 2 февраля в Одессе можно смело идти на прогулку 2 февраля 2024 г. по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и области будет теплая погода без осадков. О подробностях вы узнаете из публикации «Одесской Жизни». ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет четверг 1 февраля В четверг, 1 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют переменную облачность, без осадков. На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 31 января: ожидается плохая видимость на дорогах Ночью и утром 31 января 2024 года ожидается туман. Видимость на дорогах всего 200-500 м. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области облачно, без существенных осадков. ПОДРОБНЕЕ