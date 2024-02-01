Прогноз погоды: 2 февраля в Одессе можно смело идти на прогулку

2 февраля 2024 г. по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и области будет теплая погода без осадков. О подробностях вы узнаете из публикации «Одесской Жизни».
Погода в Одессе 2 февраля
По городу Одесса будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Погода в Одесской области
На Одесщине 2 февраля будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь ночью на севере небольшой снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.