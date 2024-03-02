Прогноз магнітних бур на суботу: що очікує на метеозалежних людей 2 березня

На вихідні Землю накриє потужна магнітна буря. У суботу, 2 березня, очікується сонячна активність, яка може вплинути на здоров’я і самопочуття.
З 2 березня К-індекс зросте до 4 і перейде на жовтий рівень, що відповідає сильному геомагнітному хвилюванню. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Магнітні бурі – це феномен, який може спричинити збурення не тільки на поверхні нашої планети, а й у нашому власному організмі.
Серед основних впливів можна виділити погіршення сну, зміну настрою, збільшення ризику серцево-судинних захворювань і підвищення рівня стресу.
Які симптоми у людини під час магнітних бурь
Найсильніше магнітні бурі впливають на метеочутливих, літніх, хронічно хворих людей і вагітних жінок. Симптоми магнітної бурі можуть бути найрізноманітнішими, але найчастіше трапляються такі:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота і блювота;
- біль у суглобах і м’язах;
- підвищена температура;
- підвищений тиск;
- безсоння.
Як уберегтися від магнітних бур
Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтеся правил здорового способу життя в небезпечні дні:
- Пийте більше води – не менше 1,5 л рідини на добу.
- Більше часу проводьте на свіжому повітрі та регулярно провітрюйте кімнату.
- Їжте менше смажених, жирних, гострих і солоних продуктів, але більше овочів, зелені, риби, горіхів.
- Зменшіть вживання кави, алкоголю, енергетиків, постарайтеся викурювати менше сигарет.
- Займіться зарядкою.
- Постарайтеся менше нервувати, виключіть із життя джерела стресу і не беріть участі в конфліктах.
Загалом, важливо стежити за своїм самопочуттям і реагувати на будь-які неприємні симптоми під час магнітних бур і не тільки, звертаючись по допомогу до фахівця, якщо це необхідно.