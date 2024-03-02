Прогноз магнітних бур на суботу: що очікує на метеозалежних людей 2 березня

З 2 березня К-індекс зросте до 4 і перейде на жовтий рівень, що відповідає сильному геомагнітному хвилюванню. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі – це феномен, який може спричинити збурення не тільки на поверхні нашої планети, а й у нашому власному організмі.

Серед основних впливів можна виділити погіршення сну, зміну настрою, збільшення ризику серцево-судинних захворювань і підвищення рівня стресу.

Які симптоми у людини під час магнітних бурь

Найсильніше магнітні бурі впливають на метеочутливих, літніх, хронічно хворих людей і вагітних жінок. Симптоми магнітної бурі можуть бути найрізноманітнішими, але найчастіше трапляються такі:

головний біль;

запаморочення;

нудота і блювота;

біль у суглобах і м’язах;

підвищена температура;

підвищений тиск;

безсоння.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтеся правил здорового способу життя в небезпечні дні:

Пийте більше води – не менше 1,5 л рідини на добу.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі та регулярно провітрюйте кімнату.

Їжте менше смажених, жирних, гострих і солоних продуктів, але більше овочів, зелені, риби, горіхів.

Зменшіть вживання кави, алкоголю, енергетиків, постарайтеся викурювати менше сигарет.

Займіться зарядкою.

Постарайтеся менше нервувати, виключіть із життя джерела стресу і не беріть участі в конфліктах.

Загалом, важливо стежити за своїм самопочуттям і реагувати на будь-які неприємні симптоми під час магнітних бур і не тільки, звертаючись по допомогу до фахівця, якщо це необхідно.