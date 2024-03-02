Прогноз магнитных бурь на субботу: что ожидает метеозависимых людей 2 марта

На выходные Землю накроет мощная магнитная буря. В субботу, 2 марта, ожидается солнечная активность, которая может повлиять на здоровье и самочувствие.
Со 2 марта К-индекс вырастет до 4 и перейдет на желтый уровень, соответствующий сильному геомагнитному волнению. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури — это феномен, который может вызвать возмущение не только на поверхности нашей планеты, но и в нашем собственном организме.
Среди основных воздействий можно выделить ухудшение сна, изменение настроения, увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и повышение уровня стресса.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Сильнее всего магнитные бури влияют на метеочувствительных, пожилых, хронически больных людей и беременных женщин. Симптомы магнитной бури могут быть самыми разными, но чаще всего встречаются такие:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота и рвота;
- боль в суставах и мышцах;
- повышенная температура;
- повышенное давление;
- бессонница.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни:
- Пейте больше воды — не менее 1,5 л жидкости в сутки.
- Больше времени проводите на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
- Ешьте меньше жареных, жирных, острых и соленых продуктов, но больше овощей, зелени, рыбы, орехов.
- Уменьшите употребление кофе, алкоголя, энергетиков, постарайтесь выкуривать меньше сигарет.
- Займитесь зарядкой.
- Постарайтесь меньше нервничать, исключите из жизни источники стресса и не участвуйте в конфликтах.
В общем, важно следить за своим самочувствием и реагировать на любые неприятные симптомы во время магнитных бурь и не только, обращаясь за помощью к специалисту, если это необходимо.