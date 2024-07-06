Прогноз магнітних бур на 6 липня: чи вщухне геомагнітний шторм

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексу – від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У дні магнітних бур особливо страждають люди, які мають серцево-судинні захворювання або високий тиск. У періоди сильної геомагнітної активності збільшується ризик гіпертонічних кризів, інсультів та інфарктів. Також можуть виникати головні болі, безсоння та загальне погіршення самопочуття.

Що робити під час магнітних бур?