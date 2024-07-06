Прогноз магнітних бур на 6 липня: чи вщухне геомагнітний шторм

Прогноз магнітних бур на 6 липня: чи вщухне геомагнітний шторм

Після потужного геомагнітного шторму, що вирував у п’ятницю, 5 липня, у суботу 6 липня, також очікується висока сонячна активність.

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексу – від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У дні магнітних бур особливо страждають люди, які мають серцево-судинні захворювання або високий тиск. У періоди сильної геомагнітної активності збільшується ризик гіпертонічних кризів, інсультів та інфарктів. Також можуть виникати головні болі, безсоння та загальне погіршення самопочуття.

Що робити під час магнітних бур?

  • По можливості уникати перевтоми та стресів. Краще провести час у спокійній обстановці, читаючи книгу чи займаючись коханим хобі. Усі трудові подвиги залиште потім.
  • Регулярні прогулянки допоможуть покращити кровообіг та наситити організм киснем, що особливо важливо у періоди геомагнітних збурень.
  • Легка фізична активність, така як йога, пілатес або просто ранкова зарядка, допоможе підтримувати тонус тіла та покращити самопочуття.
  • Алкогольні та газовані напої, а також надлишок кофеїну можуть погіршити негативний вплив магнітних бур на організм.
  • Розслаблююча тепла ванна перед сном допоможе покращити якість сну та загальний стан.
  • Постарайтеся лягати спати і прокидатися одночасно. Якісний сон дуже важливий для відновлення сил та здоров’я.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk