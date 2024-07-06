Прогноз магнітних бур на 6 липня: чи вщухне геомагнітний шторм

Після потужного геомагнітного шторму, що вирував у п’ятницю, 5 липня, у суботу 6 липня, також очікується висока сонячна активність.
Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексу – від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У дні магнітних бур особливо страждають люди, які мають серцево-судинні захворювання або високий тиск. У періоди сильної геомагнітної активності збільшується ризик гіпертонічних кризів, інсультів та інфарктів. Також можуть виникати головні болі, безсоння та загальне погіршення самопочуття.
Що робити під час магнітних бур?
- По можливості уникати перевтоми та стресів. Краще провести час у спокійній обстановці, читаючи книгу чи займаючись коханим хобі. Усі трудові подвиги залиште потім.
- Регулярні прогулянки допоможуть покращити кровообіг та наситити організм киснем, що особливо важливо у періоди геомагнітних збурень.
- Легка фізична активність, така як йога, пілатес або просто ранкова зарядка, допоможе підтримувати тонус тіла та покращити самопочуття.
- Алкогольні та газовані напої, а також надлишок кофеїну можуть погіршити негативний вплив магнітних бур на організм.
- Розслаблююча тепла ванна перед сном допоможе покращити якість сну та загальний стан.
- Постарайтеся лягати спати і прокидатися одночасно. Якісний сон дуже важливий для відновлення сил та здоров’я.