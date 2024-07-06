Прогноз магнитных бурь на 6 июля: утихнет ли геомагнитный шторм

После мощного геомагнитного шторма, бушевавшего в пятницу, 5 июля, в субботу 6 июля, также ожидается высокая солнечная активность.
Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Нац ионального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В дни магнитных бурь особенно страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или высокое давление. В периоды сильной геомагнитной активности увеличивается риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Также могут возникать головные боли, бессонница и общее ухудшение самочувствия
Что делать во время магнитных бурь?
- По возможности избегать переутомления и стрессов. Лучше провести время в спокойной обстановке, читая книгу или занимаясь любимым хобби. Все трудовые подвиги оставьте на потом.
- Регулярные прогулки помогут улучшить кровообращение и насытить организм кислородом, что особенно важно в периоды геомагнитных возмущений.
- Легкая физическая активность, такая как йога, пилатес или просто утренняя зарядка, поможет поддерживать тонус тела и улучшить самочувствие.
- Алкогольные и газированные напитки, а также избыток кофеина могут усугубить негативное воздействие магнитных бурь на организм.
- Расслабляющая теплая ванна перед сном поможет улучшить качество сна и общее состояние.
- Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Качественный сон крайне важен для восстановления сил и здоровья.