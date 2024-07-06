Прогноз магнитных бурь на 6 июля: утихнет ли геомагнитный шторм

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Нац ионального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В дни магнитных бурь особенно страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или высокое давление. В периоды сильной геомагнитной активности увеличивается риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Также могут возникать головные боли, бессонница и общее ухудшение самочувствия

Что делать во время магнитных бурь?