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Прогноз магнітних бур на 19 грудня: чи болітиме голова

Прогноз магнітних бур на 19 грудня: чи болітиме голова

У четвер, 19 грудня, очікується нормальна магнітосфера – без магнітних хвилювань і бур.

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Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних спалахів на Сонці, які викидають величезну кількість заряджених частинок у космос. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітним полем нашої планети, спричиняючи збурення.

Які проблеми виникають під час магнітних бур

Усі бурі, вищі за К-індекс 5, – це бурі червоного рівня, які здатні впливати на самопочуття людей, а також спричинити збій у роботі засобів зв’язку: мобільний і радіозв’язок, супутники та GPRS.

Найчастіші скарги:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Нудота
  • Туман у голові
  • Зниження концентрації та працездатності
  • Швидка втома
  • Слабкість, сильна сонливість
  • Коливання настрою
  • Біль у м’язах.

Як пережити магнітні бурі

У дні магнітних бур можна спробувати:

  • лягти спати раніше;
  • піклуватися про своє харчування, зменшити кількість смаженої та жирної їжі, солоного, солодкого та алкоголю;

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  • намагатися пити більше води;
  • вийти на довгу прогулянку на свіжому повітрі.
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