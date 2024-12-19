Прогноз магнітних бур на 19 грудня: чи болітиме голова

У четвер, 19 грудня, очікується нормальна магнітосфера – без магнітних хвилювань і бур.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Магнітні бурі виникають унаслідок потужних спалахів на Сонці, які викидають величезну кількість заряджених частинок у космос. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітним полем нашої планети, спричиняючи збурення.
Які проблеми виникають під час магнітних бур
Усі бурі, вищі за К-індекс 5, – це бурі червоного рівня, які здатні впливати на самопочуття людей, а також спричинити збій у роботі засобів зв’язку: мобільний і радіозв’язок, супутники та GPRS.
Найчастіші скарги:
- Головний біль
- Мігрень
- Нудота
- Туман у голові
- Зниження концентрації та працездатності
- Швидка втома
- Слабкість, сильна сонливість
- Коливання настрою
- Біль у м’язах.
Як пережити магнітні бурі
У дні магнітних бур можна спробувати:
- лягти спати раніше;
- піклуватися про своє харчування, зменшити кількість смаженої та жирної їжі, солоного, солодкого та алкоголю;
Читайте також: Рецепти страв для посту перед Різдвом: готуємо смачно та корисно
- намагатися пити більше води;
- вийти на довгу прогулянку на свіжому повітрі.