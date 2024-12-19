Прогноз магнітних бур на 19 грудня: чи болітиме голова

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних спалахів на Сонці, які викидають величезну кількість заряджених частинок у космос. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітним полем нашої планети, спричиняючи збурення.

Які проблеми виникають під час магнітних бур

Усі бурі, вищі за К-індекс 5, – це бурі червоного рівня, які здатні впливати на самопочуття людей, а також спричинити збій у роботі засобів зв’язку: мобільний і радіозв’язок, супутники та GPRS.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Нудота

Туман у голові

Зниження концентрації та працездатності

Швидка втома

Слабкість, сильна сонливість

Коливання настрою

Біль у м’язах.

Як пережити магнітні бурі

У дні магнітних бур можна спробувати:

лягти спати раніше;

піклуватися про своє харчування, зменшити кількість смаженої та жирної їжі, солоного, солодкого та алкоголю;