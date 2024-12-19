Прогноз магнитных бурь на 19 декабря: будет ли болеть голова

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, которые выбрасывают огромное количество заряженных частиц в космос. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая возмущения.

Какие проблемы возникают во время магнитных бурь

Все бури выше К-индекса 5 — это бури красного уровня, которые способны влиять на самочувствие людей, а также вызвать сбой в работе средств связи: мобильная и радиосвязь, спутники и GPRS.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Тошнота

Туман в голове

Снижение концентрации и работоспособности

Быстрая усталость

Слабость, сильная сонливость

Колебания настроения

Боль в мышцах.

Как пережить магнитные бури

В дни магнитных бурь можно попробовать:

лечь спать пораньше;

позаботиться о своем питании, уменьшить количество жареной и жирной пищи, соленого, сладкого и алкоголя;