Прогноз магнитных бурь на 19 декабря: будет ли болеть голова

В четверг, 19 декабря, ожидается нормальная магнитосфера – без магнитных волнений и бурь.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, которые выбрасывают огромное количество заряженных частиц в космос. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая возмущения.
Какие проблемы возникают во время магнитных бурь
Все бури выше К-индекса 5 — это бури красного уровня, которые способны влиять на самочувствие людей, а также вызвать сбой в работе средств связи: мобильная и радиосвязь, спутники и GPRS.
Самые частые жалобы:
- Головная боль
- Мигрень
- Тошнота
- Туман в голове
- Снижение концентрации и работоспособности
- Быстрая усталость
- Слабость, сильная сонливость
- Колебания настроения
- Боль в мышцах.
Как пережить магнитные бури
В дни магнитных бурь можно попробовать:
- лечь спать пораньше;
- позаботиться о своем питании, уменьшить количество жареной и жирной пищи, соленого, сладкого и алкоголя;
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- пытаться пить больше воды;
- выйти на долгую прогулку на свежем воздухе.