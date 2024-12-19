Новости Одессы и Одесской области

Прогноз магнитных бурь на 19 декабря: будет ли болеть голова

Прогноз магнитных бурь на 19 декабря: будет ли болеть голова

В четверг, 19 декабря, ожидается нормальная магнитосфера – без магнитных волнений и бурь.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, которые выбрасывают огромное количество заряженных частиц в космос. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая возмущения.

Какие проблемы возникают во время магнитных бурь

Все бури выше К-индекса 5 — это бури красного уровня, которые способны влиять на самочувствие людей, а также вызвать сбой в работе средств связи: мобильная и радиосвязь, спутники и GPRS.

Самые частые жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Тошнота
  • Туман в голове
  • Снижение концентрации и работоспособности
  • Быстрая усталость
  • Слабость, сильная сонливость
  • Колебания настроения
  • Боль в мышцах.

Как пережить магнитные бури

В дни магнитных бурь можно попробовать:

  • лечь спать пораньше;
  • позаботиться о своем питании, уменьшить количество жареной и жирной пищи, соленого, сладкого и алкоголя;

Читайте также: Рецепты блюд для поста перед Рождеством: готовим вкусно и полезно

  • пытаться пить больше воды;
  • выйти на долгую прогулку на свежем воздухе.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua