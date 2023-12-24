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Прогноз магнітних бур: чи чекати на «сюрприз» 24 грудня

Прогноз магнітних бур: чи чекати на «сюрприз» 24 грудня

Зважаючи на все, магнітні бурі, які обрушилися на Землю після потужного сонячного спалаху 16 грудня, пішли на спад. Проте розслаблятися до кінця року ще зарано, прогнозують вчені.

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у неділю, 24 грудня 2023 року, можливі окремі збурені періоди, проте сильної магнітної бурі цього дня можна не побоюватися.

А ось підвищену геомагнітну активність наші фахівці прогнозують орієнтовно на 28-29 грудня.

Невелику магнітну бурю астросиноптики не відкидають і 30-31 грудня.

Варто нагадати, що магнітні бурі – це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Вони можуть тривати від 12 годин до трьох діб і впливати людей різними способами.

У ці дні деякі люди можуть відчувати як легке нездужання, так і досить сильний головний біль, підвищений або навпаки знижений тиск, порушення серцевого ритму, високу стомлюваність, болі в м’язах і суглобах.

Щоб зберегти своє здоров’я в дні магнітних бур необхідно:

  • вести здоровий спосіб життя: більше гуляти на свіжому повітрі, повноцінно відпочивати та спати;
  • дотримуватися правил здорового харчування: по можливості вживати більше сезонних овочів та фруктів, і менше фастфуду, смаженої та гострої їжі;
  • пити більше води або трав’яного чаю, обмежити вживання алкоголю та енергетичних напоїв, а то й зовсім відмовитися від них;
  • заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань.
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