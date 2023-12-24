Прогноз магнітних бур: чи чекати на «сюрприз» 24 грудня

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у неділю, 24 грудня 2023 року, можливі окремі збурені періоди, проте сильної магнітної бурі цього дня можна не побоюватися.

А ось підвищену геомагнітну активність наші фахівці прогнозують орієнтовно на 28-29 грудня.

Невелику магнітну бурю астросиноптики не відкидають і 30-31 грудня.

Варто нагадати, що магнітні бурі – це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Вони можуть тривати від 12 годин до трьох діб і впливати людей різними способами.

У ці дні деякі люди можуть відчувати як легке нездужання, так і досить сильний головний біль, підвищений або навпаки знижений тиск, порушення серцевого ритму, високу стомлюваність, болі в м’язах і суглобах.

Щоб зберегти своє здоров’я в дні магнітних бур необхідно:

вести здоровий спосіб життя: більше гуляти на свіжому повітрі, повноцінно відпочивати та спати;

дотримуватися правил здорового харчування: по можливості вживати більше сезонних овочів та фруктів, і менше фастфуду, смаженої та гострої їжі;

пити більше води або трав’яного чаю, обмежити вживання алкоголю та енергетичних напоїв, а то й зовсім відмовитися від них;

заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань.