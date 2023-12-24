Прогноз магнитных бурь: ждать ли «сюрприз» 24 декабря

Судя по всему, магнитные бури, которые обрушились на Землю после мощнейшей солнечной вспышки 16 декабря, пошли на спад. Тем не менее, расслабляться до конца года еще рано, прогнозируют ученые.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 24 декабря 2023 года, возможны отдельные возмущенные периоды, однако сильной магнитной бури в этот день можно не опасаться.
А вот повышенную геомагнитную активность наши специалисты прогнозируют ориентировочно на 28-29 декабря.
Небольшую магнитную бурю астросиноптики не исключают и 30-31 декабря.
Стоит напомнить, что магнитные бури – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Они могут длиться от 12 часов до трех суток и влиять на людей различными способами.
В эти дни некоторые люди могут чувствовать как легкое недомогание, так и достаточно сильную головную боль, повышенное либо пониженное давление, нарушение сердечного ритма, высокую утомляемость, боли в мышцах и суставах.
Чтобы уберечь свое здоровье в дни магнитных бурь необходимо:
- вести здоровый образ жизни: больше гулять на свежем воздухе, полноценно отдыхать и спать;
- соблюдать правила здорового питания: по возможности употреблять больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи;
- пить больше воды или травяного чая, ограничить употребление алкоголя и энергетических напитков, а то и вовсе отказаться от них;
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний.