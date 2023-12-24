Прогноз магнитных бурь: ждать ли «сюрприз» 24 декабря

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 24 декабря 2023 года, возможны отдельные возмущенные периоды, однако сильной магнитной бури в этот день можно не опасаться.

А вот повышенную геомагнитную активность наши специалисты прогнозируют ориентировочно на 28-29 декабря.

Небольшую магнитную бурю астросиноптики не исключают и 30-31 декабря.

Стоит напомнить, что магнитные бури – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Они могут длиться от 12 часов до трех суток и влиять на людей различными способами.

В эти дни некоторые люди могут чувствовать как легкое недомогание, так и достаточно сильную головную боль, повышенное либо пониженное давление, нарушение сердечного ритма, высокую утомляемость, боли в мышцах и суставах.

Чтобы уберечь свое здоровье в дни магнитных бурь необходимо:

вести здоровый образ жизни: больше гулять на свежем воздухе, полноценно отдыхать и спать;

соблюдать правила здорового питания: по возможности употреблять больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи;

пить больше воды или травяного чая, ограничить употребление алкоголя и энергетических напитков, а то и вовсе отказаться от них;

заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний.