Прогноз космічної погоди: якою буде магнітна буря 8 вересня

Сьогодні, в неділю, 8 вересня 2024 року, на Землі очікується слабка магнітна буря. Буря такої сили може негативно вплинути на здоров’я метеозалежних і людей похилого віку, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
В Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України також попереджають про підвищену геомагнітну активність та «періоди штормової космічної погоди».
Раніше повідомлялося, що сонячна активність може зрости в період із 10 по 12 вересня. Ця буря буде середньої інтенсивності. А наприкінці місяця приблизно з 25 по 28 вересня геомагнітний шторм може виявитися досить потужним – до 5 балів.
Найчастіше в період магнітних бур погіршення самопочуття зазнають метеозалежних людей і людей з хронічними захворюваннями. Найпоширеніші симптоми – головний біль, запаморочення, апатія, слабкість. Також нерідко люди скаржаться на підвищення чи зниження тиску, біль у суглобах, тривожність, дратівливість, загострення хронічних захворювань. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.
У дні магнітних бур можна спробувати:
- лягти спати раніше;
- піклуватися про своє харчування: зменшити кількість смаженої та жирної їжі, солоного, солодкого, виключити алкоголь та енергетичні напої;
- пити більше води;
- вийти на довгу прогулянку на свіжому повітрі.