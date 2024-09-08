Прогноз космічної погоди: якою буде магнітна буря 8 вересня

Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

В Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України також попереджають про підвищену геомагнітну активність та «періоди штормової космічної погоди».

Раніше повідомлялося, що сонячна активність може зрости в період із 10 по 12 вересня. Ця буря буде середньої інтенсивності. А наприкінці місяця приблизно з 25 по 28 вересня геомагнітний шторм може виявитися досить потужним – до 5 балів.

Найчастіше в період магнітних бур погіршення самопочуття зазнають метеозалежних людей і людей з хронічними захворюваннями. Найпоширеніші симптоми – головний біль, запаморочення, апатія, слабкість. Також нерідко люди скаржаться на підвищення чи зниження тиску, біль у суглобах, тривожність, дратівливість, загострення хронічних захворювань. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.

У дні магнітних бур можна спробувати: