Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды: какой будет магнитная буря 8 сентября

Прогноз космической погоды: какой будет магнитная буря 8 сентября

Сегодня, в воскресенье, 8 сентября 2024 года, на Земле и ожидается слабая магнитная буря. Буря такой силы может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также предупреждают о повышенной геомагнитной активности и «периодах штормовой космической погоды».

Ранее сообщалось, что солнечная активность может возрасти в период с 10 по 12 сентября. Эта буря будет средней интенсивности. А в конце месяца, примерно с 25 по 28 сентября, геомагнитный шторм может оказаться достаточно мощным – до 5 баллов.

Чаще всего в период магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями. Самые распространенные симптомы – головные боли, головокружение, апатия, слабость. Также нередко люди жалуются на повышение или снижение давления, боли в суставах, тревожность, раздражительность, обострение хронических заболеваний. Однако большинство людей не испытывают никаких отрицательных эффектов.

В дни магнитных бурь можно попробовать:

  • лечь спать пораньше;
  • позаботиться о своем питании: уменьшить количество жареной и жирной пищи, соленого, сладкого, исключить алкоголь и энергетические напитки;
  • пить больше воды;
  • выйти на долгую прогулку на свежем воздухе.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua