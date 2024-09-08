Прогноз космической погоды: какой будет магнитная буря 8 сентября

Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также предупреждают о повышенной геомагнитной активности и «периодах штормовой космической погоды».

Ранее сообщалось, что солнечная активность может возрасти в период с 10 по 12 сентября. Эта буря будет средней интенсивности. А в конце месяца, примерно с 25 по 28 сентября, геомагнитный шторм может оказаться достаточно мощным – до 5 баллов.

Чаще всего в период магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями. Самые распространенные симптомы – головные боли, головокружение, апатия, слабость. Также нередко люди жалуются на повышение или снижение давления, боли в суставах, тревожность, раздражительность, обострение хронических заболеваний. Однако большинство людей не испытывают никаких отрицательных эффектов.

В дни магнитных бурь можно попробовать: