Прогноз космічної погоди на 8 січня: до чого готуватися метеозалежним людям

Магнітні бурі: попередній прогноз на січень-2024

Згідно із прогнозом, який дали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогоднішній понеділок, 8 січня 2024 року, обіцяє бути неспокійним: вчені прогнозують підвищену геомагнітну активність та періоди штормової космічної погоди. При цьому повідомляється, що ця магнітна буря буде слабкою.

Попередній прогноз магнітних бур на січень цього року такий:

10 січня – слабка буря;

23-24 січня – буря середньої потужності;

26 січня – слабка буря.

Однак нагадаємо, що протягом місяця прогноз може змінюватися, адже поведінка Сонця непередбачувана.

Магнітні бурі та наше здоров’я

Варто зазначити, що єдиної думки щодо того, як впливають на людину магнітні бурі, науковці поки що не мають. Хтось упевнений, що скарги на погане самопочуття у такі дні – не що інше, як звичайне самонавіювання. У той же час, помічено, що найчастіше неприємні симптоми під час магнітних бур відчувають метеозалежні та літні люди, а також вагітні жінки та володарі хронічних хвороб.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль та запаморочення;

нудота;

порушення сну;

скачки тиску та пульсу;

біль у м’язах, суглобах;

загальна слабкість;

підвищення тривожності.

Однак більшість людей переносять магнітні бурі без серйозних симптомів і, відповідно, без шкоди здоров’ю.

Як уберегтися від магнітних бур

У небезпечні дні зазвичай радять дотримуватися таких правил здорового способу життя:

їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі, обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків. Натомість частіше вживайте зелень, овочі та фрукти, рибу;

старайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах;

більше часу проводьте на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату;

беріть контрастний душ;

лягайте спати в один і той же час.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося, зверніться до лікаря, адже за ознаки магнітної бурі можна прийняти симптоми інших захворювань.