Прогноз космической погоды на 8 января: к чему готовиться метеозависимым людям

Постоянно наблюдая за Солнцем, ученые пытаются заранее спрогнозировать дни, когда наша звезда проявит повышенную активность, ведь в такие даты на Земле могут возникать магнитные бури, которые способны повлиять как на самочувствие метеозависимых людей, так и на работу электросети и спутниковые системы. А в январе 2024 года ожидается серия магнитных бурь.
Магнитные бури: предварительный прогноз на январь-2024
Согласно прогнозу, который дали в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодняшний понедельник, 8 января 2024 года, обещает быть неспокойным: ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды. При этом сообщается, что эта магнитная буря будет слабой.
Предварительный прогноз магнитных бурь на январь этого года таков:
- 10 января – слабая буря;
- 23-24 января – буря средней мощности;
- 26 января – слабая буря.
Однако напомним, что в течение месяца прогноз может меняться., ведь поведение Солнца непредсказуемо.
Магнитные бури и наше здоровье
Стоит отметить, что единого мнения насчет того, как влияют на человека магнитные бури, у ученых пока нет. Кто-то уверен, что жалобы на плохое самочувствие в такие дни – не что иное как обыкновенное самовнушение. В то же время, замечено, что чаще других неприятные симптомы во время магнитных бурь испытывают метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины и обладатели хронических болезней.
Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль и головокружение;
- тошнота;
- нарушение сна;
- скачки давления и пульса;
- боль в мышцах, суставах;
- общая слабость;
- повышение тревожности.
Однако большинство людей переносят магнитные бури без серьезных симптомов и, соответственно, без большого вреда для здоровья.
Как уберечься от магнитных бурь
В опасные дни как правило советуют придерживаться таких правил здорового образа жизни:
- ешьте меньше острой, жирной, жареной еды, ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Вместо этого чаще употребляйте зелень, овощи и фрукты, рыбу;
- постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;
- больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату;
- принимайте контрастный душ;
- ложитесь спать в одно и то же время.
Если же ваше самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к врачу, ведь за признаки магнитной бури можно принять симптомы других заболеваний.