Прогноз космической погоды на 8 января: к чему готовиться метеозависимым людям

Магнитные бури: предварительный прогноз на январь-2024

Согласно прогнозу, который дали в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодняшний понедельник, 8 января 2024 года, обещает быть неспокойным: ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды. При этом сообщается, что эта магнитная буря будет слабой.

Предварительный прогноз магнитных бурь на январь этого года таков:

10 января – слабая буря;

23-24 января – буря средней мощности;

26 января – слабая буря.

Однако напомним, что в течение месяца прогноз может меняться., ведь поведение Солнца непредсказуемо.

Магнитные бури и наше здоровье

Стоит отметить, что единого мнения насчет того, как влияют на человека магнитные бури, у ученых пока нет. Кто-то уверен, что жалобы на плохое самочувствие в такие дни – не что иное как обыкновенное самовнушение. В то же время, замечено, что чаще других неприятные симптомы во время магнитных бурь испытывают метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины и обладатели хронических болезней.

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

головная боль и головокружение;

тошнота;

нарушение сна;

скачки давления и пульса;

боль в мышцах, суставах;

общая слабость;

повышение тревожности.

Однако большинство людей переносят магнитные бури без серьезных симптомов и, соответственно, без большого вреда для здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь

В опасные дни как правило советуют придерживаться таких правил здорового образа жизни:

ешьте меньше острой, жирной, жареной еды, ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Вместо этого чаще употребляйте зелень, овощи и фрукты, рыбу;

постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;

больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату;

принимайте контрастный душ;

ложитесь спать в одно и то же время.

Если же ваше самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к врачу, ведь за признаки магнитной бури можно принять симптомы других заболеваний.