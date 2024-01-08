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Прогноз космической погоды на 8 января: к чему готовиться метеозависимым людям

Прогноз космической погоды на 8 января: к чему готовиться метеозависимым людям

Постоянно наблюдая за Солнцем, ученые пытаются заранее спрогнозировать дни, когда наша звезда проявит повышенную активность, ведь в такие даты на Земле могут возникать магнитные бури, которые способны повлиять как на самочувствие метеозависимых людей, так и на работу электросети и спутниковые системы. А в январе 2024 года ожидается серия магнитных бурь.

Магнитные бури: предварительный прогноз на январь-2024

Согласно прогнозу, который дали в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодняшний понедельник, 8 января 2024 года, обещает быть неспокойным: ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды. При этом сообщается, что эта магнитная буря будет слабой.

Предварительный прогноз магнитных бурь на январь этого года таков:

  • 10 января – слабая буря;
  • 23-24 января – буря средней мощности;
  • 26 января – слабая буря.

Однако напомним, что в течение месяца прогноз может меняться., ведь поведение Солнца непредсказуемо.

Магнитные бури и наше здоровье

Стоит отметить, что единого мнения насчет того, как влияют на человека магнитные бури, у ученых пока нет. Кто-то уверен, что жалобы на плохое самочувствие в такие дни – не что иное как обыкновенное самовнушение. В то же время, замечено, что чаще других неприятные симптомы во время магнитных бурь испытывают метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины и обладатели хронических болезней.

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • тошнота;
  • нарушение сна;
  • скачки давления и пульса;
  • боль в мышцах, суставах;
  • общая слабость;
  • повышение тревожности.

Однако большинство людей переносят магнитные бури без серьезных симптомов и, соответственно, без большого вреда для здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь

В опасные дни как правило советуют придерживаться таких правил здорового образа жизни:

  • ешьте меньше острой, жирной, жареной еды, ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Вместо этого чаще употребляйте зелень, овощи и фрукты, рыбу;
  • постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;
  • больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату;
  • принимайте контрастный душ;
  • ложитесь спать в одно и то же время.

Если же ваше самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к врачу, ведь за признаки магнитной бури можно принять симптомы других заболеваний.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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