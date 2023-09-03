Прогноз космічної погоди на 3 вересня: магнітної бурі бути?

За інформацією Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 3 вересня 2023 року, на Землі можлива слабка магнітна буря. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також здатна вплинути на здоров’я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України також підтверджують, що цього дня можливі «підвищена геомагнітна активність» та «періоди штормової космічної погоди».

Загалом, як очікується, у вересні цього року на нас чекають як досить сильні, так і помірні магнітні бурі. Найбільш потужні прогнозують 6 вересня, а також на період з 26 по 28 вересня.

Хоча вчені не мають чітких підтверджень, як саме магнітні бурі впливають на людину, багато хто все ж таки скаржиться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль у несприятливі дні.

Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Щоб успішно протистояти геомагнітним ударам, медики радять гартувати свій організм. Корисні та дієві регулярні заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі, вживання достатньої кількості води.

Крім того, у дні магнітних бур рекомендовано обмежити або повністю відмовитися від шкідливих звичок – куріння та вживання алкоголю.