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Прогноз космической погоды на 3 сентября: магнитной буре быть?

Прогноз космической погоды на 3 сентября: магнитной буре быть?

По информации Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 3 сентября 2023 года, на Земле возможна слабая магнитная буря. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также способна оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также подтверждают, что в этот день возможны «повышенная геомагнитная активность» и «периоды штормовой космической погоды».

В целом, как ожидается, в сентябре этого года нас ждут как достаточно сильные, так и умеренные магнитные бури. Наиболее мощные прогнозируют на 6 сентября, а также на период с 26 по 28 сентября.

Хотя у ученых нет четких подтверждений, как именно магнитные бури влияют на человека, многие все же жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль в неблагоприятные дни.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы успешно противостоять геомагнитным ударам, медики советуют закалять свой организм. Полезны и действенны регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, употребление достаточного количества воды.

Кроме того, в дни магнитных бурь рекомендовано ограничить или полностью отказаться от вредных привычек – курения и употребления алкоголя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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