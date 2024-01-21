Прогноз космічної погоди: до чого готуватись у неділю, 21 січня

За прогнозом спеціалістів Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 21 січня, геомагнітна обстановка буде спокійна – істотних магнітних бур не очікується.

У той же час, за даними сайту Meteofor, невеликі збурення магнітного поля в цей день все ж таки не виключаються. Також повідомляється, що сьогодні деякі люди можуть відчути болі в суглобах і м’язах, можливі порушення сну.

Нагадаємо, що на кожну людину сонячна геомагнітна активність впливає по-різному: у когось вона викликає пригнічений настрій або мігрень, а в когось можуть загостритися хронічні захворювання.

Достатньо сильну магнітну бурю прогнозують орієнтовно на 27-28 січня.

Щоб пережити дні магнітних бур благополучно, медики радять:

дотримуватися режиму сну та відпочинку, лягати спати в один і той же час;

переглянути свій раціон: зменшити кількість жирного, гострого, солоного, солодкого та алкоголю;

відмовитися від куріння;

частіше проводити час на свіжому повітрі;

збалансувати вживання води і не забувати про те, що недостатня її кількість в організмі може істотно вплинути на самопочуття.