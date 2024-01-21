Прогноз космічної погоди: до чого готуватись у неділю, 21 січня

У січні 2024 року на нас чекає ще кілька магнітних бур – як слабких, так і досить сильних. І хоча далеко не всі сприймають це явище всерйоз, воно все ж таки здатне вплинути на наше самопочуття.
За прогнозом спеціалістів Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 21 січня, геомагнітна обстановка буде спокійна – істотних магнітних бур не очікується.
У той же час, за даними сайту Meteofor, невеликі збурення магнітного поля в цей день все ж таки не виключаються. Також повідомляється, що сьогодні деякі люди можуть відчути болі в суглобах і м’язах, можливі порушення сну.
Нагадаємо, що на кожну людину сонячна геомагнітна активність впливає по-різному: у когось вона викликає пригнічений настрій або мігрень, а в когось можуть загостритися хронічні захворювання.
Достатньо сильну магнітну бурю прогнозують орієнтовно на 27-28 січня.
Щоб пережити дні магнітних бур благополучно, медики радять:
- дотримуватися режиму сну та відпочинку, лягати спати в один і той же час;
- переглянути свій раціон: зменшити кількість жирного, гострого, солоного, солодкого та алкоголю;
- відмовитися від куріння;
- частіше проводити час на свіжому повітрі;
- збалансувати вживання води і не забувати про те, що недостатня її кількість в організмі може істотно вплинути на самопочуття.