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Прогноз космической погоды: к чему готовиться в воскресенье, 21 января

Прогноз космической погоды: к чему готовиться в воскресенье, 21 января

В январе 2024 года нас ждет еще несколько магнитных бурь – как слабых, так и достаточно сильных. И хотя далеко не все воспринимают это явление всерьез, оно все же способно оказать влияние на наше самочувствие.

По прогнозу специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 21 января, геомагнитная обстановка будет спокойная – существенных магнитных бурь не ожидается.

В то же время, по данным сайта Meteofor, небольшие возмущения магнитного поля в этот день все же не исключаются. Также сообщается, что сегодня некоторые люди могут почувствовать боли в суставах и мышцах, возможны и нарушения сна.

Напомним, что на каждого человека солнечная геомагнитная активность влияет по-разному: у кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то могут обостриться хронические заболевания.

Достаточно сильную магнитную бурю прогнозируют ориентировочно на 27-28 января.

Чтобы пережить дни магнитных бурь благополучно, медики советуют:

  • соблюдать режим сна и отдыха, ложиться спать в одно и то же время;
  • пересмотреть свой рацион: уменьшить количество жирного, острого, соленого, сладкого и алкоголя;
  • отказаться от курения;
  • чаще проводить время на свежем воздухе;
  • сбалансировать употребление воды и не забывать о том, что недостаточное ее количество в организме может оказать существенное влияние на самочувствие.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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