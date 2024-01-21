Прогноз космической погоды: к чему готовиться в воскресенье, 21 января

По прогнозу специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 21 января, геомагнитная обстановка будет спокойная – существенных магнитных бурь не ожидается.

В то же время, по данным сайта Meteofor, небольшие возмущения магнитного поля в этот день все же не исключаются. Также сообщается, что сегодня некоторые люди могут почувствовать боли в суставах и мышцах, возможны и нарушения сна.

Напомним, что на каждого человека солнечная геомагнитная активность влияет по-разному: у кого-то она вызывает подавленное настроение или мигрень, а у кого-то могут обостриться хронические заболевания.

Достаточно сильную магнитную бурю прогнозируют ориентировочно на 27-28 января.

Чтобы пережить дни магнитных бурь благополучно, медики советуют:

соблюдать режим сна и отдыха, ложиться спать в одно и то же время;

пересмотреть свой рацион: уменьшить количество жирного, острого, соленого, сладкого и алкоголя;

отказаться от курения;

чаще проводить время на свежем воздухе;

сбалансировать употребление воды и не забывать о том, что недостаточное ее количество в организме может оказать существенное влияние на самочувствие.