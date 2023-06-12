Прогноз космічної погоди: чи гряде магнітна буря 12 червня?

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 12 червня 2023 року, космічна погода може бути неспокійною: можливі періоди підвищеної геомагнітної активності. Тож людям похилого віку та метеозалежним людям слід бути готовими до «шторму».

У той же час вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США стверджують, що сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому істотних магнітних бур не очікується.

Нагадаємо, у дні магнітних бур багато хто може відчувати апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність у прийнятті рішень. А у метеозалежних людей може збільшитись схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск та посилитися мігрень. Крім того, можуть загостритись хронічні захворювання.

За прогнозами, небезпечним у плані магнітних бур може стати період з 18 по 24 червня. Достатньо потужну бурю очікують 20 червня.

Магнітні бурі: що це?

Магнітна буря – природне періодичне явище, що виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети надає Сонце.

В середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Під її впливом на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу та взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.

Як захиститися від магнітних бур

Щоб пережити магнітні бурі та захистити здоров’я, у небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій:

правильно харчуватися: відмовитися від занадто жирної їжі та фастфуду, віддаючи перевагу сезонним овочам та фруктам;

пити більше звичайної чистої води або трав’яного чаю;

не зловживати алкоголем та нікотином;

більше відпочивати та висипатися;

по можливості уникати стресових ситуацій (хоча в цей непростий час це може бути непросто), зберігати позитивний настрій;

перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.