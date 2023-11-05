Прогноз космічної погоди: чи буде 5 листопада магнітна буря

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у неділю, 5 листопада 2023 року, суттєвих магнітних бур не очікується – геомагнітна обстановка обіцяє бути спокійною.

За попередніми прогнозами, дні підвищеної геомагнітної активності – 9, 14 та 15 листопада.

А з 18 по 20 листопада Землю може накрити досить сильна магнітна буря, яка може позначитися на стані метеозалежних людей.

Як полегшити стан у дні магнітних бур

Слід зазначити, що вплив магнітних бур на організм людини залежить від індивідуальних особливостей. Основні негативні симптоми можуть проявлятися у людей з хронічними захворюваннями, вагітних жінок та людей похилого віку. Проте більшість із нас все ж таки переносять бурі без помітних наслідків для здоров’я.

Якщо ж ви відчуваєте погіршення самопочуття в дні магнітних бур, дотримуйтесь таких рекомендацій:

старайтеся повноцінно висипатися та достатньо відпочивати;

по можливості зменшіть фізичні та емоційні навантаження;

частіше буйте на свіжому повітрі та пийте достатньо води;

повноцінно харчуйтеся, відмовтеся від алкоголю, солоної та жирної їжі;

у разі погіршення самопочуття – звертайтеся до свого сімейного лікаря.