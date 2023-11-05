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Прогноз космической погоды: будет ли 5 ноября магнитная буря

Прогноз космической погоды: будет ли 5 ноября магнитная буря

Специалисты по космической погоде прогнозируют в ноябре 2023 года несколько магнитных бурь, которые могут повлиять на наше самочувствие. Ждать ли «шторма» сегодня и к чему готовиться в дальнейшем?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 5 ноября 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается – геомагнитная обстановка обещает быть спокойной.

По предварительным прогнозам, дни повышенной геомагнитной активности – 9, 14 и 15 ноября.

А с 18 по 20 ноября Землю может накрыть достаточно сильная магнитная буря, которая может сказаться на состоянии метеозависимых людей.

Как облегчить состояние в дни магнитных бурь

Стоит отметить, что влияние магнитных бурь на организм человека сильно зависит от индивидуальных особенностей. Основные негативные симптомы могут проявляться у людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и пожилых людей. Однако большинство из нас все же переносят бури без заметных последствий для здоровья.

Если же вы чувствуете ухудшение самочувствия в дни магнитных бурь, следуйте таким рекомендациям:

  • старайтесь полноценно высыпаться и достаточно отдыхать;
  • по возможности уменьшите физические и эмоциональные нагрузки;
  • чаще бывайте на свежем воздухе и пейте достаточно воды;
  • полноценно питайтесь, откажитесь от алкоголя, соленой и жирной пищи;
  • в случае ухудшения самочувствия – обращайтесь к своему семейному врачу.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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