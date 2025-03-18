Оновлений графік геомагнітних штормів оприлюднив сайт Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, і Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Учені пояснили, що графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, адже дані надходять від активності світила. Тому прогнози змінюються протягом усієї доби.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці та своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

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Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні й класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

Магнітні бурі впливають на в’язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок, збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск. Збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Поради для метеочутливих, які допоможуть максимально полегшити ваш стан: