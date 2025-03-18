Обновленный график геомагнитных штормов обнародовал сайт Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру и Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ученые объяснили, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы меняются на протяжении всех суток.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Советы для метеочувствительных, которые помогут максимально облегчить ваше состояние: