Пригостив морозивом і поглумився: на Одещині затримали «дбайливого» ґвалтівника 14-річної дівчинки

Пригостив морозивом і поглумився: на Одещині затримали «дбайливого» ґвалтівника 14-річної дівчинки

На Одещині поліцейські затримали 49-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 14-річної дівчинки.

Про це розповіли сьогодні у прес-службі обласного управління поліції.

Попередньо встановлено, що постраждала разом із товаришами відпочивала на пляжі біля місцевої водойми, коли до них підсів дорослий чоловік. Він поводився по-товариські, пригощав підлітків морозивом, а коли дізнався, що вони живуть у сусідньому селі, пообіцяв підвезти додому.

Близько опівночі двоє хлопчиків і дівчинка сіли в автомобіль до «турботливого» дядька, але через деякий час по дорозі він зупинився та силоміць висадив юнаків, а з дівчинкою поїхав далі у невідомому напрямку.

Хлопці одразу повідомили у поліцію про обставини зникнення подруги. Її та 49-річного нового знайомого поліцейські розшукали протягом кількох годин.

Дівчинка розповіла, що чоловік відвіз її в безлюдне місце, де, використовуючи перевагу у фізичній силі і погрожуючи фізичною розправою, вчинив дії сексуального характеру проти її згоди.

Чоловіка затримали. Свою провину він заперечував.

У рамках розпочатого виробництва призначено низку експертиз.

Підозрюваному у тяжкому злочині правоохоронці повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої та звернулися до суду з клопотанням про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Ще на тему: Гвалтував малолітню дівчинку і знімав це на відео: на Одещині судитимуть молодика.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk