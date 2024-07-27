Пригостив морозивом і поглумився: на Одещині затримали «дбайливого» ґвалтівника 14-річної дівчинки

Про це розповіли сьогодні у прес-службі обласного управління поліції.

Попередньо встановлено, що постраждала разом із товаришами відпочивала на пляжі біля місцевої водойми, коли до них підсів дорослий чоловік. Він поводився по-товариські, пригощав підлітків морозивом, а коли дізнався, що вони живуть у сусідньому селі, пообіцяв підвезти додому.

Близько опівночі двоє хлопчиків і дівчинка сіли в автомобіль до «турботливого» дядька, але через деякий час по дорозі він зупинився та силоміць висадив юнаків, а з дівчинкою поїхав далі у невідомому напрямку.

Хлопці одразу повідомили у поліцію про обставини зникнення подруги. Її та 49-річного нового знайомого поліцейські розшукали протягом кількох годин.

Дівчинка розповіла, що чоловік відвіз її в безлюдне місце, де, використовуючи перевагу у фізичній силі і погрожуючи фізичною розправою, вчинив дії сексуального характеру проти її згоди.

Чоловіка затримали. Свою провину він заперечував.

У рамках розпочатого виробництва призначено низку експертиз.

Підозрюваному у тяжкому злочині правоохоронці повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої та звернулися до суду з клопотанням про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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