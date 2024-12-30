На трасі Одеса-Київ ускладнено рух: сталися дві аварії (фото)

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Одеській області та поліції Одеської області.

Аварія за участю двох вантажівок із навантаженими причепами сталася на 400 км траси Київ-Одеса в районі Знам’янської громади. Одна вантажівка везла побутову техніку, а інша – зерно.

Поліцейські встановили, що водій вантажівки не впорався з керуванням і зіткнувся з причепом іншої вантажівки, який був припаркований на узбіччі через поломку.

Від удару один із транспортних засобів загорівся. Майже півтори години знадобилося пожежникам, щоб повністю ліквідувати пожежу. Від ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 пожежників.

Незабаром на цій ділянці дороги сталася ще одна аварія: водій легкового автомобіля під час перестроювання на іншу смугу зіткнувся з іншим легковиком.

На щастя, в обох дорожньо-транспортних пригодах ніхто з людей не постраждав.

Наразі на місці працюють співробітники територіального відділу поліції та патрульні. Правоохоронці регулюють рух транспорту, який ускладнений на цій ділянці дороги, та встановлюють усі обставини ДТП.