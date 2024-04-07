Понеділок 8 квітня в Одесі: яка погода на нас чекає?

На сьогоднішню неділю синоптики прогнозували в Одесі дощову погоду, але, на щастя, у «небесній канцелярії» розпорядилися інакше… А що готує завтрашній понеділок, 8 квітня?
Прогноз погоди в Одесі на 8 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, 8 квітня 2024 року, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, вдень він перейде у південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°С, вдень 17-19°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 8 квітня
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°С, вдень 17-22°С.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової