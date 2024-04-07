Понедельник 8 апреля в Одессе: какая погода нас ждет?

На сегодняшнее воскресенье синоптики прогнозировали в Одессе дождливую погоду, но, к счастью, в «небесной канцелярии» распорядились иначе… А что готовит нам завтрашний понедельник, 8 апреля?
Прогноз погоды в Одессе на 8 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 8 апреля 2024 года, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем переходящий в южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 17-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 апреля
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 17-22°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой