Более 200 одесситок получили звание «Мать-героиня»

Об этом сообщили на сайте Одесского горсовета.

В сообщении говорится, что в этом году за материнскую самоотверженность и образцовое воспитание детей, звание Украины «Мать-героиня» присвоено 228 жительницам Одессы.

А длительный перерыв в присвоении высокого звания женщинам Украины был обусловлен тем, что во время военного положения Национальная социальная сервисная служба Украины приостановила обработку отдельных видов документов. Это распространялось на документы, не относящиеся к военному положению, военной деятельности, оказанию медицинской помощи, эвакуации населения, в т. ч. и рассмотрение вопроса о присвоении звания «Мать-героиня».

Справка.

Почетное звание Украины «Мать-героиня» — высокая государственная награда, которая присваивается женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке. Также учитывается весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детей образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и нравственных качеств.

По присвоению почетного звания Украины «Мать-героиня» необходимо обращаться в Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета по телефонам: 048 705 93 76; 048 705 93 77, —

сообщили в мэрии.

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