Поліція зайнялася одеситкою, яка зняла провокаційний стрім у ТікТок

Кілька днів тому на водеських телеграм-каналах опублікували відео, де бариста кав’ярні на Михайлівській площі запустила стрім у тіктоці, в якому заявила: «Навіщо нам помирати за ці землі? Тобто якщо я буду жити під прапором Росії або десь на Росії – і що тепер? Головне, щоб мир був».

Ситуація набула резонансу після заяви одеського активіста Дем’яна Ганула. того самого дня дівчину було звільнено з кав’ярні, а поліція відкрила кримінальне провадження за колабораційну діяльність за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Дільничні офіцери поспілкувалися з дівчиною: вона сказала, що робила це виключно заради привернення уваги.

Наразі кримінальне провадження скеровано до прокуратури для досудового розслідування.

Нагадаємо, в Одесі поліція розпочала кримінальне провадження щодо жінки, яка намагалася повісити російський триколор на Європейській площі.