Погода в Одесі: завтра теж потрібні парасольки?

Погода в Одесі: завтра теж потрібні парасольки?

В Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження на середу, 5 червня 2024 року. За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, цієї ночі очікується гроза.

Прогноз погоди в Одесі на 5 червня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі південно-східний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С тепла.

Температура морської води 21-22°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 5 червня

По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Вночі Дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі південно-східний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі під час грози подекуди шквал 15-20 м/с

Температура вночі 15-20°С, вдень 26-31°С вище нуля.

На дорогах області вночі видимість під час дощу 2-4 км.

Фото Марії Котової

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