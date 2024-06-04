Погода в Одесі: завтра теж потрібні парасольки?

В Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження на середу, 5 червня 2024 року. За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, цієї ночі очікується гроза.
Прогноз погоди в Одесі на 5 червня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.
Вітер вночі південно-східний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С тепла.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 5 червня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Вночі Дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів.
Вітер вночі південно-східний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі під час грози подекуди шквал 15-20 м/с
Температура вночі 15-20°С, вдень 26-31°С вище нуля.
На дорогах області вночі видимість під час дощу 2-4 км.
Фото Марії Котової