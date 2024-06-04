Погода в Одессе: завтра тоже понадобятся зонтики?

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на среду, 5 июня 2024 года. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, этой ночью ожидается гроза.
Прогноз погоды в Одессе на 5 июня
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Ночью гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С тепла.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 июня
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Ночью дождь, местами гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с, ночью во время грозы местами шквал 15-20 м/с
Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С выше нуля.
На дорогах области ночью видимость во время дождя 2-4 км.
Фото Марии Котовой