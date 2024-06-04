Погода в Одессе: завтра тоже понадобятся зонтики?

Погода в Одессе: завтра тоже понадобятся зонтики?

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на среду, 5 июня 2024 года. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, этой ночью ожидается гроза.

Прогноз погоды в Одессе на 5 июня

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Ночью гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С тепла.

Температура морской воды 21-22°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 июня

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Ночью дождь, местами гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с, ночью во время грозы местами шквал 15-20 м/с

Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С выше нуля.

На дорогах области ночью видимость во время дождя 2-4 км.

Фото Марии Котовой

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua