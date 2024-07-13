Погода в Одесі: якою обіцяє бути неділя 14 липня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 14 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається аномально спекотна погода. Без опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 14 липня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 23-25°С, вдень 32-34°С.
Температура морської води 26-27°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-25°, вдень 32-37°С.
На автошляхах області видимість добра.