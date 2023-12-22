Погода в Одесі 23 грудня: вночі й на ранок обіцяють похолодання

На суботу, 23 грудня, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують в Одесі хмарну погоду з проясненнями. В Одеській області місцями очікуються невеликі опади.
Прогноз погоди в Одесі 23 грудня
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликі опади.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 2-4°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 23 грудня
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 1-6°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість під час опадів 1-2 км.