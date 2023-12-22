Погода в Одессе 23 декабря: ночью и на утро обещают похолодание

В субботу, 23 декабря, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют в Одессе облачную погоду с прояснениями. В Одесской области местами ожидаются небольшие осадки.
Прогноз погоды в Одессе 23 декабря
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем без осадков.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°C тепла, днем 2-4°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 23 декабря
Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 1-6°C тепла.
На дорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость во время осадков 1-2 км.