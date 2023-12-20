Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 21 грудня

У четвер, 21 грудня, В Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, температури нижче нуля завтра в місті та області не очікується.
Прогноз погоди в Одесі 21 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 21 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 4-9°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.