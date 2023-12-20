Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 21 декабря

В четверг, 21 декабря, в Одессе и Одесской области облачно с прояснениями. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей температуры ниже нуля завтра в городе и области не ожидается.
Прогноз погоды в Одессе 21 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 21 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.