Погода в Одесі: прогноз на 5 грудня

Завтра, 5 грудня, на одеситів та мешканців області чекає морозний ранок. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується вночі 2-4°C морозу, вдень 4-6°C тепла, в області – вночі 2-7°C морозу, вдень 2-7°C тепла.
Прогноз погоди в Одесі 5 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4°C морозу, вдень 4-6°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 5 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-7°C морозу, вдень 2-7°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.