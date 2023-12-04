Погода в Одесі: прогноз на 5 грудня

Погода в Одесі 4 грудня: чекати на похолодання? Завтра, у понеділок, 4 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області помітно похолодає порівняно з минулими вихідними. Вдень можливий мороз, а денна температура повітря не перевищуватиме 4-5°С. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 1 грудня: яким буде перший день зими Початок зими в Одесі та області за прогнозами синоптиків буде мокрим та вітряним. 1 грудня знову оголошено штормове попередження, очікується посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с. Плюсову температуру розбавить невеликий дощ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ