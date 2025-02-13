Отже в ці дні для вас будуть грати найромантичніші мелодії світу кращі музиканти міста в Одеській Філармонії, в театрі Василька, в культурному центрі Уніон. Також нас порадують київські артисти які привезуть романтичну виставу. У неділю на вас чекають на типовому англійському чаюванні в дуже цікавому місці, про яке чули небагато містян.

14 лютого, 18:00. Концерт «КОХАННЯ THE BEST». Одеська Філармонія.

Ціла палітра найкрасивіших мелодій як українських, так і зарубіжних композиторів буде звучати на честь найпрекраснішого почуття на землі – кохання. Програма концерту включає арії, дуети й оркестрові номери Пуччіні, Россіні, Брамса, Дворжака, Бізе, Бернстайна, Легара, а також Лисенка, Кос-Анатольського, Колодуба.

Для Вас заспівають провідні солісти Одеської Опери БОГДАН ПАНЧЕНКО (баритон) та МАРИНА НАЙМИТЕНКО (сопрано), голоси яких виділяються теплотою тембрів та надзвичайною вокальною майстерністю. Тож Ви неодмінно отримаєте справжню естетичну насолоду.

За диригентським пультом – заслужений артист України маестро ІГОР ЧЕРНЕЦЬКИЙ.



14 лютого, 19:00. Концерт. ​​Бріджертони: Розкішний вечір музики при свічках. Культурний центр «Уніон»

Одеситів запрошують на вишукану зустріч з героями улюбленого серіалу в музичному супроводі симфонічного оркестру. Зі сцени прозвучать відомі композиції в чарівній атмосфері сотень свічок.



14 лютого, 20:30. Романтичний джаз до Дня закоханих. Театр Василька

Якщо ви та ваша половинка закохані не лише один у одного, а ще й у джаз, то на вас чекають в Театрі Василька, де оркестр театру під керівництвом Вадима Бессараба підготував ексклюзивну програму спеціально для цього свята. Концерт відбудеться в святково прибраній роскошній Грецькій залі, що вже саме по собі гарантує святковий та романтичний настрій.



14 лютого, 18:00. Гастролі. Вистава Двоє на гойдалках. У приміщенні Українського театру

Відома пʼєса за мотивами Вільяма Гібсона у новому звучанні режисерки Тетяни Аркушенко.

Все почалося у Нью-Йорку. Все почалося з телефонного дзвінка. З помилки номером. З випадкової розмови. Танцівниця Гіт ель Моска і адвокат Джеррі Райан. Дві самотні людини у великому місті. Чому б просто не зустрітися? Чому б просто не зігріти один одного? Чому б не почати жити разом, бо хтось захворів і потребує допомоги? Чому б не допомогти розібратися у складних стосунках? Чому б не почекати, коли все владнається? Чому б не спробувати знову?

У ролях: Тетяна Шляхова, заслужена артистка України, акторка національного академічного театру ім. І. Франка та Олексій Зубков, заслужений артист України, актор театру і кіно.



15 лютого, 15:00. Чайний бранч у стилі Бріджертонів. Чердак Вінтажний

Схоже, що тема Бріджертонів набуває популярності. І слідом за концертом з мелодіями з цього популярного серіалу вас запрошують на чайний бранч в стилі цього серіалу. Відбудеться все це в колоритному підвальчику – крамниці порцелянової всячини.

Саме тут ви перенесетесь в епоху старої Англії та відчуєте себе частиною родини Бріджертонів. Зазирнете в кулуари чайного етикету, дізнатись цікавинки про походження чаю. Насолодитись чаєм із невагомої вінтажної порцеляни. Також на вас чекає ігристе та сюрпризи.

