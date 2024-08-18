Погода в Одессе: насколько жарким будет понедельник 19 августа

Завтра, в понедельник, 19 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая и жаркая погода. Днем столбики термометров могут подняться до отметки 32-35°С.
Прогноз погоды в Одессе на 19 августа
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 22-24°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 августа
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 19-24°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.