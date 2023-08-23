Погода в Одессе на День независимости: синоптики предупреждают об опасности

Жара не отпускает одесситов и гостей Одессы и, похоже, пока не намерена отступать: по крайней мере, прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей на четверг, 24 августа 2023 года, пока неутешителен.
Прогноз погоды в Одессе 24 августа
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 26-27°С.
Прогноз погоды на Одесской области 24 августа
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость добра.